Назван главный фаворит «Евровидения-2018»

Следом за первой тройкой финалистов расположились дуэт Madame Monsieur с песней Mercy, немец Михаэль Шульте (You Let Me Walk Alone) и итальянский дуэт Эрмала Мета и Фабрицио Моро (Non Mi Avete Fatto Niente).

На восьмом месте идет литовка Ева Засимаускайте (When We’re Old) и швед Бенджамин Ингроссо (Dance You Off).