Нетта Барзилай из Израиля стала победительницей «Евровидения-2018»

12 мая в столице Португалии Лиссабоне прошел финал Международного песенного конкурса «Евровидение-2018». В этот вечер свои номера представили 20 стран-участниц, успешно прошедших полуфиналы, а также страны «Большой пятерки» и представители Португалии. По итогам зрительского голосования победительницей конкурса стала Нетта Барзилай из Израиля с песней Toy. Это уже четвертая победа Израиля на песенном конкурсе. Второе место заняла представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego. На третьем месте оказалась Австрия в лице исполнителя Сезара Семпсон исполнившего песню Nobody But You.