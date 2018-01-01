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Нетта Барзилай из Израиля стала победительницей «Евровидения-2018»

Русский TVNET
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Нетта Барзилай | Фото: AP/Scanpix

12 мая в столице Португалии Лиссабоне прошел финал Международного песенного конкурса «Евровидение-2018». В этот вечер свои номера представили 20 стран-участниц, успешно прошедших полуфиналы, а также страны «Большой пятерки» и представители Португалии. По итогам зрительского голосования победительницей конкурса стала Нетта Барзилай из Израиля с песней Toy. Это уже четвертая победа Израиля на песенном конкурсе. Второе место заняла представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego. На третьем месте оказалась Австрия в лице исполнителя Сезара Семпсон исполнившего песню Nobody But You.

Напомним, представительница Латвии Лаура Ризотто не прошла в финал по итогам второго полуфинала.

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