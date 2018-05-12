Во время выступления участницы из Великобритании произошел досадный инцидент

Во время выступления певицы SuRie (настоящее имя Сюзанна Мари Корк), которая представляет Великобританию на «Евровидении», на сцену выбежал незнакомец, который выхватил у нее из рук микрофон и принялся истошно кричать.
Cлужба безопасности конкурса быстро среагировала и стянула мужчину со сцены.
SuRie, в свою очередь, достойно отреагировала на такой поступок фана. Она продолжила выполнять свою композицию под бурные аплодисменты зрителей.
No Eurovision is complete without that moment i guess 😃#AllAboard #Eurovision #Esc2018 pic.twitter.com/4jKqzQVoUj— Ron K. | wiwibloggs (@Ronkesc) May 12, 2018
На сцену выбежал один из 15 тысяч зрителей лиссабонской Алтис-Арены выбежал на сцену во время выступления британской певицы SuRie во время прямого эфира «Евровидения» и выхватил у нее из рук микрофон.
Он попытался что-то сказать, даже прокричал в зал матерные слова.
Как пишет Independent, он кричал что-то о нацизме и свободе. «Нацисты британских СМИ, мы требуем свободы!», - уточняет слова хулигана The Guardian.