Что известно о Нетте Барзилай - победительнице Евровидения-2018 из Израиля

Нетта Барзилай родилась 22 января 1993 года в городе Ход-ха-Шарон. В детстве она уехала с родителями в Нигерию, но спустя какое-то время вернулась обратно в страну.



Позже она поступила в престижное музыкальное училище «Римон», где на факультете электронных инструментов освоила новые техники и приемы в сфере музыки и вокала.

В 2012 году Нетта работала инструктором в лагере для молодых музыкантов. Позже она вошла в состав ансамбля военно-морского флота Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Свой первый год на службе провела в Нахале, который ранее был известен тем, что его солдаты соединяют боевую службу с крестьянским трудом. После демобилизации из армии она около трех лет проработала резидентом музыкального клуба Bar Giora, при этом руководила еженедельными блюзовыми вечерами.

В 2016 году она организовала свою первую группы Эксперимент. Также Барзилай пела в театре «Бег на море», где исполняла главные партии. В 2017 году певица также являлась вокалисткой популярного в Израиле коллектива «Габбер-бэнд».

Певица выступала в Иерусалиме 18 апреля 2018 года на праздничном концерте, посвящённом празднованию 70-летия независимости Государства Израиль. Она является победительницей 5-го сезона шоу А-Кохав А-Ба Ле-Эйровизйон (הכוכב הבא לאירוויזיון)[3], что позволило ей представлять свою страну на Евровидении-2018.