Gogol Bordello: звезды цыганского панка зажгут в Риге

20 мая Gogol Bordello выступит в Риге в рамках турне в поддержку нового альбома Seekers and Finders. Американская рок-группа Gogol Bordello, основанная почти двадцать лет назад харизматичным украинским эмигрантом Евгением Гудзем, играет в уникальном стиле Gypsy Punk. Провокации являются главной формой существования Gogol Bordello на сцене, а их фирменным знаком - энергичные, жизнеутверждающие мелодии и циничные, отвязные тексты песен. Не сомневаемся, в концертном зале Palladium будет жарко!

Gogol Bordello объединяет музыкантов восточноевропейского происхождения — из Украины, России, Беларуси, Израиля, Эквадора. Поэтому и музыка группы впитала в себя разные влияния: карпатский и балканский фолк, русские мотивы, цыганский романс щедро приправлены рок-драйвом и безбашенной панк-энергетикой. Каждый концерт Gogol Bordello — это эксцентричное театрализованное представление, смесь карнавала и комедии.

Евгений Гудзь - и создатель группы, и самый скандальный ее участник, в начале 90-х прибыл в Соединенные Штаты как политический беженец, но быстро заявил о себе как яркий музыкант. В 2000-е «Gogol Bordello» числились любимой группой Мадонны: Гудзь исполнял вместе с дивой шлягер «La Isla Bonita» на ее концертах в Лондоне и снялся в фильме Мадонны «Грязь и мудрость», представленном на кинофестивале в Сандэнсе весной 2008 года.

Влиятельные западные издания посвятили Gogol Bordello немало теплых слов. Британское издание The Independent сравнивает зажигательный коллектив с ирландскими вольнодумцами из The Pogues. Непревзойденной харизмой Евгения Гудзя восхищается The Pichfork. Дикарскую, бьющую через край энергию коллектива превозносит Wall Street Journal.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss и на www.bilesuserviss.lv.