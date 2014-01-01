В Риге выступят рэперы Гарри Топор и Тони Раут

Впервые в Риге 20 мая в клубе «de flou» выступят представители агрессивного рэпа дуэт Тони Раут и Гарру Топор, сообщает портал balticevents.info.
В 2014 году Гарри Топор и Тони Раут выпустили совместный альбом «Страна ос», тем самым заявили о себе в России. Ярким представителем Питерской улицы является Гарри Топор, специализирующийся на агрессивном-рэпе. Этого парня отличает сильная эмоциональность, которая проявляется в его творчестве.
Тони Раут - представитель рэп-движения Северной столицы.
Ценителей агрессивного рэпа привлекает его манера исполнения текстов под музыку из фильмов ужасов. Его шокирующие образы добавляют нужной эстетики и атмосферы на каждый концерт.
В 2016 году Гарри Топор выпустил свой сольный альбом «Лики смерти и в том же году свой альбом «Suspense» выпустил и Тони Раут.
Начиная с совместного клипа «Квантовый скачок», каждая совместная работа рэперов становится предметом особого внимания среди ценителей брутального рэпа.
В Ригу рэперы везут новую программу «Космотур 2.0».
В рамках большого концерта музыканты исполнят лучшее и новое из своих работ — в том числе, треки со свежего EP «Одноразовая жизнь».
Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.