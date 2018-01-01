На фестивале Лаймы Вайкуле уникальный Freedom Ballet выйдет на первый план

Freedom Ballet, выдающийся танцевальный коллектив, собравший в своем портфолио уникальные достижения и совместные работы со звездами, не только традиционно примет участие в самом главном музыкальном свидании лета, но и сыграет центральную роль в один из дней фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018». На фестивале, который в этом году пройдет с 19 по 22 июля, балет Freedom возглавит первый тематический вечер из четырех - «Открытие».

«В прошлом году балетная труппа привезла три свои премьеры, а в этом - зрители фестиваля не только снова первыми в мире увидят новые непревзойденные театрально-танцевальные постановки, но и смогут оценить самые лучшие работы коллектива за все годы творчества.

Специально для Юрмалы готовятся фантастические визуальные истории, исполненными четырнадцатью профессиональными танцовщиками балета»,

- обещает продюсер фестиваля Элита Милграве.

Зрителям фестиваля запомнились яркие совместные номера балета Freedom и Лаймы: восхитительная пластичная коллаборация танцоров и певицы на песню Ильи Лагутенко «Утекай», пышный ретро-номер на песню Аллы Пугачевой «Мэри», эффектная постановка на песню «Лунный камень».

«В этом году на фестивале впервые номера почти всех артистов-участников «Открытия» будут сопровождаться хореографией Freedom Ballet», - говорит Милграве.

Как и многие артисты фестиваля, Ballet Freedom - давние друзья Лаймы Вайкуле:

«Я всегда стремилась к сотрудничеству с лучшими. Это большое счастье работать с таким коллективом. Freedom - яркий, оригинальный, профессиональный и очень красивый балет.

И Лена Коляденко, и балетмейстер, и репетитор и каждый танцор - все вместе и по отдельности - уникальны и прекрасны! Я рада, что мы встретились. Рада, что знакомство продолжилось и воплотилось в десятки постановок! Надеюсь, что и в будущем мы совместно будем радовать публику красочными номерами», - подчеркивает Вайкуле.

Freedom Ballet - уникальный украинский проект талантливого режиссера Елены Коляденко.

Постановки, авторская манера танца и харизма коллектива покоряет зрителей уже более 15 лет.

Среди достижений танцоров: партнерство с легендарным режиссером Cirque du Soleil Франко Драгоно в Макао, совместная работа с американской звездой бурлеска Дитой фон Тиз, покорение лучших площадок мира и съемки в клипах известных музыкантов. Их откровенность, смелость, даже дерзость зашкаливает. Феномен балета — бесконечный эксперимент.

Лена Коляденко, режиссер балета: «Затронуть души зрителя в зале — наша главная миссия на сцене. Все 15 лет существования балета мы учимся делать так, чтобы зритель доверял нам, открывался и становился нашим другом. Это нелегкий процесс. Но этим он нам и интересен».

Каждый номер Freedom Ballet – это захватывающее действо, в котором артисты балета с помощью изящных движений, гибких тел, подлинных эмоций и обнаженных чувств играют свои роли.

Постановка захватывает вас с первой секунды и кажется, что все время, пока танцоры рассказывают свою историю, вы даже не дышите, чтобы не пропустить и долю секунды этого волшебства.

Напоминаем, что «Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018» будет проходить 19 по 22 июля в концертном зале «Дзинтари».

Фестиваль делится на четыре великолепных концертных вечера. В этом году появилось нововведение: каждый вечер фестиваля получил свое название и тематическое направление. Зрителей ждут красочное Открытие, «Вечер Любви», «Вечер Хитов» и грандиозный Гала-концерт.

О фестивале «LaimaRendezVousJūrmala»:

Международный музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018» проходит с 19 по 22 июля. На сцене «Дзинтари» по приглашению Лаймы Вайкуле выступают звезды популярной музыки из Латвии, России, Украины и Грузии, а также легенды мировой музыки, как и молодые неординарные латвийские музыканты.

Гости фестиваля — в основном, близкие друзья Лаймы Вайкуле. На сцене, помимо хитов, появляются восхитительные дуэты и трио — это настоящие музыкальные «рандеву». Подробности - на сайтеwww.jurmalarandevu.lv.