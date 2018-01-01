«Дискотека 80-х» пройдет на прогулочном кораблике «Rīgas Pērle»

На прогулочном кораблике RĪGAS PĒRLE, который курсирует по Даугаве, в субботу, 26 мая, в 19:00 пройдет первая субботняя «Дискотека 80-х». Ведущий - популярный радио-диджей Эдмунд Кашевский.

АBBA, Boney M, Челентано, Тото Кутунио, Sandra, Modern Talking, Bad Boys Blue и многие другие будут звучать в этот вечер на «Дискотеке RĪGAS PĒRLE». «Гидом» станет человек, выросший на этой музыке, – популярный диджей и ведущий Эдмунд Кашевский.

Dress Code в стиле Disco приветствуется и будет поощрен призами.

Билеты можно купить в сети «Билешу сервисс».