Самойлова раскрыла истинную причину ее выдвижения на «Евровидение»

Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на «Евровидении-2018», призналась, что никто из ее команды не рассматривал возможность победы в музыкальном соревновании. Об этом она заявила в интервью, опубликованном на YouTube-канале «The Люди».

«Исходя из моих наблюдений, из каких-то фраз, услышанных в нашей команде, — было сказано не раз, что мы не едем за победой.

Было досадно все это слушать, когда я понимала, что мы едем, по сути, просто отметиться. Для галочки», — заявила Самойлова.

Исполнительница подчеркнула, что сама она все равно надеялась, что сможет своими силами «вытянуть номер». Она добавила, что в 2017-м ее выбрали в качестве участницы «Евровидения» на Украине «не просто так».

«Им нужен был персонаж с определенными качествами... или недостатками, не знаю, как сказать», — подчеркнула она.

Артистка связала свое выдвижение со скандалом на передаче «Минута славы» в марте 2017-го, когда члены жюри журналист Владимир Познер и актриса Рената Литвинова раскритиковали выступление одноногого танцора.

«Скорее всего, это нужно было, чтобы сгладить остроту этой ситуации. Мне лично казалось на тот момент так. Может, я ошибаюсь», — сказала Самойлова.

В том же интервью

Самойлова пожаловалась на то, что Первый канал сэкономил на ее номере для «Евровидения-2018», и заявила, что подготовка к выступлению проходила «спустя рукава»,

а многие вопросы приходилось решать ей самой.