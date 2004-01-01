Рижские музыканты приглашают на вечер о рок-н-ролле

25 мая в клубе Melnā Piektdiena пройдет мероприятие «Всё это рок-н-ролл». Концерт будет отличаться своей многогранностью, так как собирает группы не только разных музыкальных направлений, но и из разных стран. В вечере примут участие коллективы: Twins Peek, Un-Real, Klient, Ignis и Takmodno.

Рижские флагманы блюз-рока, коллектив Twins Peek существует уже 15 лет, исполняя не только песни собственного сочинения на русском, английском, латышском, белорусском и даже польском языках, но и свои варианты известных джазовых, блюзовых и рок-композиций.

По звучанию и настроению The Twins Peek сами относят себя к так называемому «белому» блюзу с элементами рока, рок-н-ролла фанка, джаза и соула.

За 15 лет группа выступала на многих местных и международных фестивалях, концертах и праздниках.

Эстонская группа UN-REAL образовалась в Таллинне, в конце 2004 года.

Первым серьёзным концертом группы стал разогрев легендарных монстров российского рока - группы Ария, на их выступлении в Таллине в рамках юбилейного «арийского» тура летом 2005 года. Un-Real накопили солидный опыт выступлений как на клубных, так и на больших фестивальных площадках.

Стилистика группы - классический heavy metal с элементами thrash-metal и прог-рока.

На данный момент в творческом багаже группы два альбома - «Электрошок» и «Другая ты», участие в ряде российских рок-сборников, концертный DVD и несколько клипов.



Ignis - это рок-коллектив, который объединяет в себе огненный заряд и настоящий рокерский дух. Группа исподняет свои авторские композиции, а также каверы на известные английские и русские рок-хиты. География концертов Ignis протянулать от Прибалтики до Великобритании.



Истоки команды Takmodno надо искать 10 лет назад. Тогда на сцене группа появилась под названием Полоса.

Спустя некоторое время коллектив сменил имя и состав. Творчество ребят тоже стало другим. Сейчас можно смело сказать, что это новый амбициозный проект.

По своему звучанию музыка группы напоминает «сплиновский» стиль. Очень трогательные тексты и аккуратное исполнение никого не оставляет равнодушным. В этом году музыканты заняли первое место на конкурсе молодых рок-исполнителей Rock`n`Space, по результатам зрительских симпаний.





Klient - одна из старейших рок-групп на современной рижской рок-сцене.

Лидер коллектива Андрей Филь, неоднократно менял состав, оставался один, но продолжал творить. По мнению многих ценителей рижской рок-музыки альбом группы «Родина», можно назвать лучшим за все годы их творчества. Команда активно концертирует, часто выступает на фестивалях в России, в планах выпустить новый альбом.



Клуб открыт с 19:00, начало в 19:30. Стоимость входного билета 4 EUR.