Ренарс Кауперс — о космосе, Москве, рэп-батлах и Евровидении

На родине их знают как «Prāta vētra», в России и на Западе — как Brainstorm. Их песни заставляют радоваться и грустить, а главное - дарят надежду на лучшее, на каком бы языке они не пели. В преддверии летнего турне «Prāta vētra» по Латвии Русский TVNET встретился с лидером группы Ренаром Кауперсом и расспросил его о недавнем промо-туре в Москву, о планах на лето, о музыкальных открытиях и мечтах о космосе.

«Хороший баланс между первобытной энергией, радостью и тоской по космосу», — так описал настроение нового, выпущенного в апреле альбома Ренарс Кауперс. В латышской версии он называется «Par to zēnu, kas sit skārda bungas» («О мальчике, который бьет в жестяной барабан»), в английской и русской — «Wonderful Day». В июне «Prāta vētra» отправится в турне по российским музыкальным фестивалям, в июле стартует латвийский тур: коллектив сыграет концерты в Елгаве, Валмиере, Вентспилсе, Даугавпилсе и Риге.

Ренарс, на русском у вас один репертуар, на латышском — другой. Вам не приходится раздваиваться, настраивать себя по-разному перед разной аудиторией?

Нет, энергия у группы та же самая, только язык меняется. В Латвии в основном поем на латышском, за исключением песен «Скользкие улицы» и «На заре». В России — на русском, но некоторые композиции исполняем и на латышском. Может сыграем в июне «Pirmais latvietis uz mēness».

В этой песне вы поете о полете в космос. А в вашем клипе на песню «Wonderful Day» снялся российский космонавт Сергей Рязанский. Почему вдруг появилась тема космоса?

Так совпало. С Сергеем мы познакомились благодаря Игорю Панкову, ди-джею «Нашего радио». Когда оказалось, что Сергей слушает Brainstorm, у нас родилась идея снять вместе клип. Было здорово с Сергеем повстречаться, он приятный человек, очень открытый.

Эпизод с Сергеем снимался в космосе, когда он находился на международной орбитальной станции.

А себя мы подсняли уже в Таллине.

Вы бы сами отправились в космос, если бы появилась такая возможность?

Я лично нет, не чувствую такой тяги. А мои друзья, например, клавишник Марис, наверняка, полетел бы с большим удовольствием.

Недавно вы с группой были с промо-туром в Москве. Каковы ваши впечатления от поездки?

Мы провели в Москве три очень интенсивных дня, проехали по радиостанциям и телеэфирам, устали так, что я потом три дня отдыхал. В Москве пробки повсюду, стоишь в них часами. Всюду, куда мы приезжали, мы играли вживую — саунд-чеки, телеэфиры, везде надо было улыбаться, быть интересными.

Говорят, Москва сильно изменилась за последние годы. Было ли что-то, что вас там поразило?

Мы заметили изменения: исчезли рынки с лавками вокруг станций метро, выглядели они довольно хаотично. Благодаря этому Москва преобразилась, «выпрямила спину», стала красивее, даже кажется, что улицы стали шире.

В июне вы будеет часто гостить в России. Куда направитесь?

Сначала на фестиваль STEREOLETO в Санкт-Петербурге, затем на «Дикую Мяту» в Тульской области, потом на «КИНОпробы. SOLSTICE» в Окуловке, где выступим на Лиго. Будем играть и новые, и старые песни.

Где вас принимают теплее всего?

На наши концерты, как правило, приходят люди, которые знают наши песни, знают, чего ожидать, поэтому принимают нас везде хорошо.

Конечно концерты в Латвии с их многотысячной аудиторией для нас всегда очень особенные.

Кто из молодых российских музыкантов стал для вас открытием в последнее время?

Российская инди-группа «Therr Maitz» — интересный, очень качественный проект, ее лидер Антон Беляев был участником второго сезона проекта «Голос». И песня Басты «Сансара» — прекрасная, особенная. Кстати, мы как-раз недавно вспоминали с друзьями тот период, когда в России одна за другой появлялись яркие группы: «Мумий Тролль», «Земфира», «Би-2». Сейчас такого ощущения нет.

А к рэп-батлам вы как относитесь?

Когда начался большой ажиотаж вокруг батла Гнойного с Оксимироном, я решил его посмотреть, чтобы быть в курсе. И час я смотрел, открыв рот, восхищаясь тем, насколько продвинулось хип-хоп движение, какие талантливые люди появляются в этой сфере. Им удается выразить себя, убедительно говорить о музыке, о мире. Просто вау!

Как развивается карьера группы «Carnival Youth», в которой играют ваши сыновья? Они связывают свое будущее только с музыкой, или собираются заниматься чем-то еще?

В данный момент ребята сконцентрировались на музыке. Они молодые, энергичные, много путешествуют по Европе, у них хороший менеджмент. И у них есть все возможности для развития, для того, чтобы музыка стала неотъемлемой частью жизни и источником дохода.

Следили ли вы в этом году за Евровидением?

Да, следил и очень заинтересованно. Мы с другом анализировали песни перед Евровидением, смотрели, на кого ставят букмекеры. И сами с участниками группы делали ставки.

Я предчувствовал, что Израиль победит — девушка ведь очень энергичная, азартная, необычная. Я выиграл пари, и был рад, что ставил на тех, кто мне самому нравится.

Например, на Австрию — все говорили «хорошая песня, но вряд ли выбьется в призеры». А она попала в тройку победителей, жюри присудило ей первое место. И парень из Германии очень хорошо, трогательно спел.

Как вам кажется, почему провалилась латвийская участница Лаура Ризотто?

Трудно сказать. Я думаю, Лаура сделала все, на что была способна. Но все государства хотят на Евровидение пробиться и выиграть. И мы должны понять, что большое счастье вообще попасть на конкурс. Видимо, в этом году людям захотелось энергии, поэтому выиграла израильтянка. Возможно в следующий раз лиричная песня подойдет лучше.

Что вам дает основания для оптимизма в наше непростое время?

Солнце светит, трава зеленая, море синее, май, прекрасная погода, все цветет — есть вещи, которые не меняются и всегда радуют. И люди вокруг радуют — это очень важно. Как говорил поэт Имант Зиедонис: «Времена не важны, важен человек». Во все времена будут трудности, конфликты, но важно не растерять в себе человеческое.