Секс и саксофон: Кэнди Далфер приедет на «World Jazz Festival»

27 июля на пятом юбилейном фестивале джаза «World Jazz Festival» в Риге выступит прославленная саксофонистка Кэнди Далфер (Candy Dulfer). Концерт пройдет на сцене Дома Конгрессов. Среди других участников фестиваля - маэстро Мишель Легран, знаменитая польская вокалистка Анна Мария Йопек и саксофонист Игорь Бутман.

Сексапильную нидерландскую саксофонистку Кэнди Далфер называют звездой smooth jazz, но в ее музыке присутствует и фанк, и лаунж, и элементы трип-хопа и эмбиента. А кроме отменной игры на саксофоне она еще и прекрасно поет. Дочь прославленного голландского тенор-саксофониста Ханса Далфера с детства была погружена в музыку джазовых гигантов Сонни Роллинза, Коулмана Хокинза и Декстера Гордона.

Кэнди Далфер начала учиться музыке в семь лет, а в 14 уже организовала собственную команду под названием Funky Stuff. В своем творчестве Далфер всегда стремилась держать руку на пульсе времени, однако не позволяла новым тенденциям диктовать свой стиль. Вот что сказал о Далфер певец Prince: «When I want sax, I call Candy» («когда мне нужен саксофон, я зову Кэнди»).

Ещё до выхода своего дебютного альбома под названием «Saxuality», Кэнди Далфер отправилась в гастрольное европейское турне с самой Мадонной. Настоящему взлету ее популярности способствовал выход сингла «Lily Was Here».

Особенность концертов Кэнди Далфер – полноценное фанковое звучание всей группы. На сцене Дома Конгрессов в этот вечер Кэнди Далфер исполнит свои главные хиты, а также композиции с последнего альбома "Together».