Бесплатный концерт на Луцавсале: всё, что нужно о нем знать

Уже в эту пятницу, в 18:30 пройдет открытие летнего сезона на Луцавсале. Первый концерт будет бесплатным. Выступит Джеймс Артур, победитель британского «Х Factor», в программе также выступит Интарс Бусулис и группа «Carnival Youth».

В связи с концертом на Луцавсале, с 16:00 в соответствии с пассажиропотоком будут организованы дополнительные рейсы специального троллейбусного маршрута «Latvijas Universitāte – Lucavsala» (ЛУ-Луцавсала).

Изменения будут и для автобусов, следующих по 40-му маршруту. Начиная с 16:00 автобусы в направлении из центра в Зиепниеккалнс будут останавливаться на остановке «Lucavsala» (Луцавсала).

Во время концерта на Луцавсале ограничат движение

Запретят парковать автомобили на месте проведения мероприятия и поблизости от него. Контроль за автомобилями будет осуществляться сразу за въездом на парковку около магазина K.Senukai. На месте проведения концерта будет бесплатная велопарковка, но число мест на ней ограничено.

Призываем зрителей приезжать на концерт общественным транспортом или приходить пешком. Будут организованы дополнительные рейсы троллейбуса, который ходит по маршруту Латвийский университет – Луцавсала. Выходить надо на остановке со стороны зоны отдыха, так как троллейбус по кругу поедет назад в центр.

Также напоминаем, что парк в северной части Луцасалы открыт для посетителей, но не для автотранспорта, и 25 мая не будет работать спуск для лодок в парке в южной части Луцавсалы.

Организаторы мероприятия просят зрителей приходить вовремя, проверка на входе может потребовать времени, кроме того, за напитки и еду на месте проведения концерта можно рассчитаться только наличными.

На место проведения мероприятия запрещено:

приносить зонты;

приносить фото- и видеотехнику;

приносить еду и напитки;

приносить велосипеды, роликовые коньки, шлемы;

приносить или приводить животных;

разжигать открытый огонь;

приносить взрывчатые вещества и пиротехнику;

приносить огнестрельное и холодное оружие, острые предметы;

употреблять, продавать и хранить наркотики;

вести коммерческую деятельность без согласования с организаторами мероприятия;

снимать и фотографировать, не согласовав видео- и фотосъемку с организаторами мероприятия;

своим поведением угрожать здоровью и безопасности других посетителей.

План мероприятия:

18.30 вход на место проведения мероприятия

19.00 Интарс Бусулис

20.15 Carnival Youth

21.30 Джеймс Артур

Вход бесплатный.

Больше информации: www.liveriga.com, www.facebook.com