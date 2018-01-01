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«Live it Up»: Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи выпустили официальную песню ЧМ-2018

meduza.io
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Фото: Кадр из видео

Американский певец Ники Джем опубликовал официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года. Композиция «Live It Up» была записана совместно с актером Уиллом Смитом и певицей Эрой Истрефи из Косово. Также над песней работал американский продюсер Дипло.

В прошлые годы официальными песнями ЧМ были «Waka Waka» Шакиры и «The Cup of Life» Рики Мартина. Их исполняли в финале чемпионата.

В середине мая уругвайская певица Наталия Орейро представила неофициальную песню для чемпионата. «United by Love» записана на трех языках — английском, русском и испанском.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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