«Live it Up»: Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи выпустили официальную песню ЧМ-2018

Американский певец Ники Джем опубликовал официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года. Композиция «Live It Up» была записана совместно с актером Уиллом Смитом и певицей Эрой Истрефи из Косово. Также над песней работал американский продюсер Дипло.

В прошлые годы официальными песнями ЧМ были «Waka Waka» Шакиры и «The Cup of Life» Рики Мартина. Их исполняли в финале чемпионата.

В середине мая уругвайская певица Наталия Орейро представила неофициальную песню для чемпионата. «United by Love» записана на трех языках — английском, русском и испанском.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.