Симфо-рок во всем блеске: Диана Арбенина и Юрий Башмет выступят в Дзинтари

12 июня Диана Арбенина и Юрий Башмет дадут грандиозный концерт в зале «Дзинтари». Творческий союз рок-звезды и великого альтиста начался пять лет назад, когда они вместе исполнили композицию «Время года – зима» в новогодней телепередаче. Их альянс оказался очень успешным: Арбенина с «Ночными снайперами» и Башмет с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» сделали уже вторую большую программу, которая идет с неизменными аншлагами. Именно она прозвучит в Юрмале.

«Я долго отказывалась от идеи играть с симфоническим оркестром. Этим слишком многие занимались, тема была слишком модной, чтобы мне захотелось за нее взяться. Но я всегда знала: если такое сотрудничество случится, то оно будет с единственным рок-н-рольным дирижером в нашей стране. С Юрием Башметом», — признается Диана Арбенина.

Мощная энергетика певицы в союзе с мастерством оркестра обладают удивительной силой воздействия. Диана объясняет это так: «Мы постарались сделать акцент на настроении, потому что у музыкантов всегда одна задача - заниматься настройкой души людей, и неважно, в каком жанре ты это делаешь: между всеми жанрами есть точки соприкосновения. Для меня классика не является чопорной и непонятной. Она имеет свои каноны, но в ней очень много свободы — намного больше, чем в рок-музыке, как ни странно, потому что мы все-таки заложники конкретной формы. Мне этим классика импонирует — собственно, как и джаз».

Участники проекта признаются, что им не понадобилось ни дня на притирку: они понимали друга друга с полуслова. Нелишне вспомнить, что Диана окончила музыкальную школу по классу фортепиано и в 23 года вновь села за инструмент, чтобы играть Баха, а Башмет в юности слыл заядлым битломаном – у него была даже собственная рок-группа, лучшая во Львове, и электрогитара Vox, такая же, как у Джорджа Харрисона!

Новая программа двух звезд – это признание в любви рок-н-ролла к классике и классики — к рок-н-роллу. Это запоминающиеся мелодии, глубокие тексты, яркий саунд, выдающийся артистизм и эмоции на разрыв аорты. Это настоящий симфо-рок во всем своем великолепии.

Организатор концерта – продюсерская компания ART Forte. Билеты можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, www.bilesuparadize.lv.

Дополнительная информация – здесь