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Легендарная группа «Zodiac» выступит на разогреве у A-ha в Сигулде

Русский TVNET
Фото: Пресс-фото

17 июля пионеры латвийской электроники под эгидой Яниса Лусенса сыграют на разогреве перед концертом группы A-ha на открытой эстраде в Сигулде. A-ha посетит Латвию в рамках концертного турне «Summer Solstice» - первого тура, начиная с 2010 года.

Инструментальная группа «Zodiac» под управлением Яниса Лусенса была создана в конце 70-х студентами Латвийской консерватории. Ансамбль исполнял необычную для советской эстрады электронно-синтезаторную музыку в космическом духе а ля Space, Жан-Мишель Жарр и Вангелис. Дебютный альбом Disco Alliance группа выпустила в 1980 году, а чуть позже записала саундтрек к документальному фильму о космонавтах «Звёздная палитра», предварительно посетив Звёздный городок и познакомившись с космонавтами. Тема космоса присутствовала и на других альбомах коллектива.

Записи «Zodiac» разошлись по СССР миллионными тиражами, композиции группы звучат во многих фильмах и телепередачах.

Группа пережила несколько воссоединий: в 2005 и 2013 годах.

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