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Полицейский не узнал Гребенщикова на его же концерте

Gazeta.ru
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Борис Гребенщиков | Фото: RIA Novosti/Scanpix

Полицейский не узнал лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова на его же уличном концерте, который музыкант дал накануне презентации нового альбома «Время N» в Санкт-Петербурге.

После выступления Гребенщиков подошел к стажеру полиции, чтобы пожать ему руку и поблагодарить за охрану порядка во время выступления, сообщает SpbDnevnik. В ответ на это полицейский поинтересовался: «Что это за группа выступала?» Гребенщиков рассказал, что группа называется «Аквариум».

В марте этого года группа «Аквариум» объявила о переносе нескольких концертов из-за болезни Бориса Гребенщикова. В мае Гребенщиков снова вернулся к выступлениям, в частности, спел на приеме Росконгресса в рамках Петербургского международного экономического форума.

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