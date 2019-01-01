Галь Гадот отказалась вести «Евровидение-2019»

Как уже сообщал Русский TVNET, израильской актрисе Галь Гадот, известной по фильму «Чудо-женщина», предложили быть ведущей «Евровидения-2019». Однако голливудская звезда ответила отказом, сославшись на слишком плотный рабочий график. Об этом пишет i24news.tv.

С предложением к актрисе обратился общественный вещатель Kan. Гадот в ответе заявила, что была бы счастлива приобщиться к конкурсу «Евровидение», однако из-за плотного расписания это невозможно.

После отказа к актрисе повторно обратился ведущий песенного конкурса Игаль Равид с просьбой передумать.

«Не хотелось бы оспаривать твое профессиональное решение, но это будет замечательно для тебя и для нас.

«Евровидение» в Иерусалиме столкнется с вызовами, техническими и политическими, в Израиле и за рубежом, но это будет великое соревнование! Так что приезжай!»

- сказал он.

Известно, что конкурс «Евровидение-2019» будет проходить в Иерусалиме, так как в этом году победу одержала израильтянка Нетта Барзилай.

Ранее сообщалось, что фильм «Чудо-женщина» с Галь Гадот был назван Forbes самым кассовым в прошлом году.