Настя Каменских выпустила откровенный клип

Видео снято на украиноязычную композицию «Тримай». У поклонников певицы ее новая работа вызвала восторг. «Эта песня для меня очень личная, поэтому и видео получилось интимным», - сообщила Каменских.

Украинская певица Настя Каменских представила клип на украиноязычную композицию «Тримай». Видео было опубликовано на ее Instagram-странице.

Артистка также оставила комментарий к видео, в котором отметила, что ее новая композиция - об окрыляющем чувстве любви.

«Состоялась премьера лирик-видео на песню «Тримай«. Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным... Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно. Это очень трепетное и окрыляющее чувство, которое я желаю испытать каждому. Любите и будьте любимы!», - отметила певица.