Сергей Безруков создал рок-группу и выпустил первый сингл

Российский актер театра и кино Сергей Безруков создал рок-группу и назвал ее «Крестный папа», о чем он сам написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Дорогие мои, сбылась моя юношеская мечта)))) Представляю вам мой первый сингл #непронас , который мы записали с моей рок-группой «Крестный папа«!!!», - написал он.

Запись оценили уже почти 600 человек, около сотни оставили восторженные комментарии.

В основном они отмечают «рокерский надрыв в голосе», талантливость исполнения, желают продолжать в том же духе.