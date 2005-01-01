В Дзинтари стартует Международный конкурс оперных певцов «Бельведер»

5 июня в Юрмале стартует конкурс молодых оперных солистов «Бельведер», названный именем основателя и долголетнего менеджера Венской камерной оперы Ганса Габора. С 2005 года отборочные туры этого конкурса в странах Балтии проходят именно в Юрмале. За эти годы возможности выступить на конкурсе в Вене удостоились несколько оперных певцов из Латвии. Пригласительные можно получить в кассах Biļešu paradīze и в кассе концертного зала «Дзинтари»

Конкурс молодых оперных солистов «Бельведер» впервые состоялся в 1982 году в Вене. С учетом большого числа участников и заинтересованных в проведении конкурса лиц, с 1992 года в разных городах мира организуются отборочные туры на конкурс. В 2013 году «Бельведер» впервые прошел за пределами Австрии.

В конкурсе «Бельведер» выступления молодых оперных исполнителей оценивают не профессионалные музыканты и эксперты оперного жанра, а потенциальные работодатели: интенданты оперных театров и директора агентств, менеджеры театров и фестивалей, импресарио и представители музыкальной индустрии. В рамках конкурса присуждается также «Приз прессы», а слушатели путем голосования чествуют одного из участников отборочного тура «Призом аудитории».

Конкурс оперных солистов имени Ганса Габора «Бельведер» является важной отправной точкой для молодых оперных исполнителей со всего мира: среди участников конкурса и обладателей почетных мест прошлых лет есть и исполнители латвийского происхождения, добившиеся мирового признания, такие как Эгилс Силиньш и Элина Гаранча.

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