Владимир Кристовский - о рижских корнях, пельменях Умы Турман и квартирнике в Дзинтари

13 июня в концертном зале «Дзинтари» выступит российская рок-группа «Uma2rman». Каждый концерт братьев Кристовских становится для зрителей девятым валом эмоций, их ироничные песни наводят на размышления, при этом дарят ощущение легкости и настраивают на позитив. В преддверии гастролей Русский TVNET побеседовал с лидером группы Владимиром Кристовским и расспросил его о связи с кинематографом, отношениях с актрисой Умой Турман и о новых творческих горизонтах.

Музыкальное хулиганство Кристовских и их команды набирает обороты. Их новый, выпущенный в мае альбом «Не нашего мира» , созданный совместно с саунд-продюсером Павло Шевчуком, удивил поклонников жестким гранжевым звучанием и получил восторженные отзывы в соцсетях.

Композиции с нового альбома группа представит на юрмальском концерте, который пройдет в формате квартирника. И, конечно, братья исполнят свои главные хиты: «Прасковья», «Ночной дозор», «Проститься», «Я так ждала тебя, Вова».

Владимир, правда ли, что с Латвией у вас особая связь?

Да, с Ригой нас связывают не только воспоминания о концертах, здесь наши корни. Наш дед — знаменитый латышский скульптор Висвальд Рапикас, это его псевдоним, а настоящая фамилия Кристовский. Именно он - автор юрмальского глобуса.

Как же вы попали в Нижний Новгород?

Наш отец был незаконнорожденным, дедушка сына не принял, бабушка забрала его и увезла в Нижний Новгрод. И только перед своей смертью рассказала ему, кто его отец. Я был подростком тогда. Отец поехал искать дедушку и, увы, не успел с ним встретиться. Буквально за 3 месяца до этого дед с братьями погибли в автокатастрофе. Теперь, бывая у вас, всегда приходим к юрмальскому глобусу.

Наша публика не кажется вам слишком сдержанной?

По-моему, в Юрмале отличная публика.

Чем удивите нас на концерте?

Сразу скажу, кордебалета и перьев не будет. Мы превратим концерт в квартирник с записками из зала, будем петь песни по заявкам зрителей и наших друзей. А друзей у нас здесь много, и все хотят посетить наш концерт.

Вы выступаете вместе с братом. Родственные отношения не мешают работе?

Нет. Я счастлив, что у меня есть старший брат, что он работает со мной. И то, что мы с ним видимся по работе — для меня большая радость. Ведь жизнь часто разводит родных людей.

Вы часто спорите, ссоритесь?

Мы очень разные, но ссор у нас не бывает, они все в прошлом. Мы уже взрослые и по-другому стали смотреть на мир. Нам вдвоем очень комфортно работается.

Кто у вас в группе идейный вдохновитель?

В «Uma2rman» — я. А у Сереги есть свой сольный проект, которым он занимается вне группы. Иногда он дает сольные концерты.

А у вас не было желания заняться сольным проектом?

Он мне ни к чему, ведь в группе песни пишу в основном я, и идеи придумываю я.

Вы встречались с актрисой Умой Турман? Она знает о вашем существовании?

Да, она о нас знает, но пока не встречались. Мой друг сделал мне отличный подарок на день рождения — нашел Уму Турман, и попросил ее записать для меня поздравление. Она не только сделала это, но и налепила для меня пельменей, и друг мне их передал.

Слышала ли актриса ваши песни?

Альбомы мы ей передали, а слушала, или нет — не знаю. Кстати, дочку мою тоже зовут Ума.

Где вы сейчас проводите больше времени - в Москве, или в Нижнем Новгороде?

Мы живем мы в Подмосковье, а в Нижнем у нас родители, младшая сестра, дача под городом. Стараюсь часто бывать на родине, очень люблю наш город.

Какой вы видите группу в будущем, как собираетесь развиваться? Не думали, например, пойти по стопам Шнура, записывать клипы от лица разных персонажей?

18 мая у нас вышел новый альбом, для нас довольно необычный. Мы записали его с саунд-продюсером Шевчуком, в записи приняли участие сессионные музыканты. Альбом получился очень альтернативный, гранжевый, пересекающийся с моим ранним творчеством. В общем, мы двигаемся вперед. Куда дальше это приведет, сложно сказать. Но от поклонников по поводу последнего альбома я не ожидал такой реакции. Нас в соцсетях завалили позитивными отзывами, писали, какой суперкрутой альбом, как давно его ждали. Мне кажется, люди устали от облегченного звука.

А еще недавно мы сняли клип с Кристиной Асмус «С любимыми не расставайтесь», взяли фрагменты известного стихотворения и положили на музыку. На Youtube клип можно посмотреть.

Почему именно на это стихотворение пал ваш выбор?

Это была идея моей подруги Ани Цукановой-Котт, актрисы и жены режиссера Александра Котта. Мы с ней случайно встретились, и она предложила в качестве эксперимента снять для меня клип. Получилось неожиданно, и тоже был большой отклик в соцсетях

Как развивается ваша карьера в кино? В свое время вы активно писали музыку для саундтреков: ваши песни звучат в сериалах «Папины дочки» и «Принц Сибири», в полнометражной анимации «Белка и стрелка. Звездные собаки».

Я написал песню к фильму «Последний богатырь», но идея ее участникам группы «Моя Мишель», с которыми мы дружим.

Ожидаются ли новые кинопроекты?

Пока сниматься не предлагают. Но я не очень и рвусь. Я немножко поигрался в кино, снялся в эпизодической роли в фильме «О, счастливчик» и сыграл главную роль в «Свидании» вместе с Катей Климовой.

Как вы поняли, что съемки - не ваш путь?

Мне тяжело было переносить съемочный процесс, очень много времени тратилось на сидение, на ожидание съемок. А мне нужно что-то делать постоянно.

У вас был дуэт с Патрисией Каас. С кем из див хотели бы еще спеть дуэтом?

Пока таких планов нет. Это обычно спонтанно происходит.

Многие жалуются, что в России новые «заморозки», что творческим людям трудно дышать. А как вы себя на родине чувствуете?

Я чувствую себя великолепно в России, обожаю свою страну. «Заморозки» у людей в голове, мне кажется, а не в окружающей среде. Лучше покопаться в себе и искать причины проблем внутри. Ведь сложности можно найти в любой стране. Мне кажется, люди из Латвии тоже любят ныть — то не то, и это не так. Но дело не в окружающем мире, а в нас самих.

Что вас вдохновляет?

Все - дети, жены, родители, брат и сестра, окружающий мир...