Трио виртуозов: пианисты Осокины выступят в Дзинтари

Каждый концерт пианистов Осокиных проходит с аншлагами и становится событием в музыкальной жизни Латвии. Этим летом звездное трио выступит на Юрмальском фестивале. Концерт состоится 26 июля в зале Дзинтари.

Отец, профессор Сергей Осокин, и его сыновья Андрей и Георгий Осокины, лауреаты многих международных конкурсов, славятся яркими интерпретациями фортепианной музыки, виртуознозным исполнением, вниманием к тончайшим нюансам, продуманностью каждого прикосновения к клавишам.

Каждый концерт семейное трио готовит со всей тщательностью: пианисты сочиняют драматургию выступления, выбирают музыкальные произведения и создают их специальные переложения для трех фортепиано. Особое звучание музыке в исполнении Осокиных придают концертные рояли Yamaha, которые очень полюбили пианисты.

Этот год для пианистов стал особенным, в начале года вышел их первый студийный альбом «Три Осокина в латышской фортепианной музыке», посвященный столетнему юбилею Латвии. Музыканты заново открывают для слушателей известные шедевры латышской фортепианной музыки и знакомят с малоизвестными произведениями.

На концерте 26 июля пианисты исполнят три концерта для фортепиано с оркестром Иоганн Себастьян Баха, симфонические танцы Сергей Рахманинова, симфоническую поэму «Море» Клода Дебюсси, болеро Мориса Равеля, произведения Камиля Сен-Санса и Антонио Вивальди.