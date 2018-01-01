ВИДЕО: Пение Ольги Бузовой без фонограммы ужаснуло соцсети

В Сети широкое распространение получило выступление российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой на премии Fashion People Awards 2018. В отличие от других своих выходов на сцену, на этот раз звезда решила спеть без фонограммы.

В рамках концерта она представила на суд публике свой новый сингл «Чемпион», однако, несмотря на ошеломительный успех трека, живое его исполнение оказалось вовсе не таким блестящим, как это было записано в студии: Ольга не попадала в ноты, сбивалась, а местами и ее и вовсе не было слышно.

Пользователи Сети не оценили смелый ход звезды, решившей вживую продемонстрирорвать свои вокальные данные.

«Господи!!!И это пение?Ужас!!!О Боги неужто я это слышала?», «Это просто ужасноооо,лучше бы спела под фонограмму,смотреть на нее приятнее,но не слушать»,

«Какой позор...нет слов....пример для всех кто сомневается,что не имея не вокального не хореографического таланта можно стоять на сцене.кровь из ушей!» -

пишут злопыхатели в Сети (орфография и пунктуация авторов сохранена - Прим. ред.).

Как сообщал Русский TVNET, на «Премии Муз-ТВ» Ольга Бузова появилось верхом на коне и в эффектном платье со шлейфом, затмив многих других коллег на красной дорожке.