Шоу «Игра» Николая Баскова возвращается в Ригу

Золотой голос России Николай Басков приглашает латвийских зрителей на концерт 3 ноября в «Арена Рига». Артист выступит с уникальной, изысканной, высоко-технологичной концертной программой — шоу «Игра». Эта постановка на сегодня — самый грандиозный и самый яркий проект Николая Баскова за всю многолетнюю историю его творческой деятельности.

Шоу «Игра» — незабываемое театрализованное представление, в котором соединились вокал и хореография, изысканные костюмы и роскошные сценические декорации, пантомима и акробатика, история и современность, уникальные эффекты и технологии.

Для постановки шоу Николай пригласил выдающегося российского мастера, режиссера Алексея Сеченова, известного по таким проектам как церемонии Всемирной Универсиады и Чемпионата Европы по художественной гимнастике, Российской Национальной Музыкальной Премии и многих других масштабных мероприятий.

Над созданием костюмов работали художники-модельеры Валентин Юдашкин и Владимир Середин. Бюджет постановки составил около 2 миллионов евро, подготовка шоу продолжалась больше года.

В основе постановки — оригинальный сценарий из шести глав: «Маскарад», «Поиск», «Театр», «Империя», «Варьете» и «Триумф». Каждая глава переносит зрителей в свою уникальную атмосферу благодаря особым художественным и визуальным решениям. Объединяющим смысловым и декорационным элементом стала говорящая Маска — квинтэссенция Артиста.

Маска ведет со зрителем беседу на протяжении всего концерта: она говорит об отношениях с миром и со зрителем, о поиске, славе, вечности, власти, сомнениях, страхах, вере и, наконец, любви.

Музыкальный репертуар шоу «Игра» традиционно богат и разнообразен, как этого всегда ожидают от Николая Баскова: здесь и самые новые хиты, и полюбившиеся публике эстрадные композиции, шутливые и гротескные песни, дуэты, лирические номера и шедевры мировой классики.

Премьера шоу «Игра» состоялась с большим успехом в канун 40-летия артиста на главной сцене России — в Государственном Кремлевском Дворце. Концерты в Москве шли с аншлагом три вечера подряд, их посетили более 17 000 зрителей.

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