Группа ДДТ выступит в Юрмале

5 июля в Юрмале легендарная рок-группа ДДТ представит программу «ДДТ. История звука». На сцене концертного зала «Дзинтари» прозвучат лучшие песни Юрия Шевчука из альбомов разных лет.

Для поклонников качественного живого звука выступление ДДТ всегда является эталонным. Кроме того, концерты группы сопровождаются интересными световыми и визуальными решениями.

«История звука» - это уникальная возможность проследовать с музыкантами сквозь эпохи, оценить изменения в звучании коллектива, который всегда славился своими экспериментами.

Сам Юрий Шевчук неоднократно говорил о значимости этой программы: «Мы рады, что программа случилась — у нас появилась возможность расширить границы смыслов и сделать наши музыкальные поля экспериментальными. Главная задача — разместить все песни, которые мы хотим сыграть, в границах одного концерта…»

И действительно, с момента создания ДДТ в 1980 году, команда записала около 20 альбомов.

Такие песни, как «Что такое осень», «Родина», «Актриса весна», «Четыре окна», «Последняя осень» и многие другие стали знаковыми в истории русскоязычного рока.

При этом поэзия Шевчука со временем не теряет актуальности.

В ДДТ говорят, что несмотря на изменения в музыке, главное осталось неизменным — интерес и любовь к человеку, живущему в новейшие времена перемен.

Билеты на концерт группы ДДТ доступны в сети Biļešu Serviss.