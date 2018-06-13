Дух рока и свободы: В Юрмале с уникальным концертом выступили Арбенина и Башмет

12 июня в концертном зале «Дзинтари» выступила популярная российская рок-исполнительница Диана Арбенина с группой «Ночные снайперы». Лучшие песни коллектива прозвучали в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением «самого рок-н-рольного» дирижера страны Юрия Башмета. По признанию самой Дианы, организаторы сотворили настоящую магию, чтобы концерт в Юрмале состоялся.

«Рок-н-ролл - это состав крови», - заявила Диана Арбенина в начале концерта, отметив, что «Оркестр России» под руководством Юрия Башмета - единственный коллектив такого рода, который способен передать дух рока и свободы.

На протяжение двух часов сцены звучали как известные песни из репертуара «Ночных снайперов» разных лет, так и две премьерные композиции, впервые прозвучавшие в Юрмале.

Творческий союз рок-звезды и известного альтиста существует уже пять лет, а начинался он с исполненной совместно композиции «Время года – зима». В Юрмалу музыканты привезли вторую совместную программу.

Мощная энергетика рок-исполнительницы в союзе с мастерством оркестра и уникальностью дирижера поразили удивительной силой воздействия.

Гости концерта в «Дзинтари» смогли в полной мере насладиться как экспрессией и эмоциональностью роковых хитов коллектива, так и ощутить силу разливающихся по залу мелодий лиричных композиций.

Это было признание в любви рок-н-ролла к классике и классики — к рок-н-роллу, которое каждый смог пропустить через призму своих воспоминаний и жизненных перипетий.

После концерта Диана Арбенина опубликовала в своем микроблоге видео, в котором призналась в любви к «не прирученному, холодному и независимому» Балтийскому морю.