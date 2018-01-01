Горан Брегович выступит в Юрмале

11 августа, в рамках фестиваля «Summertime – приглашает Инесса Галанте», темпераментный и харизматичный, всемирно известный и любимый балканец Горан Брегович даст исключительный концерт в Юрмале. Спустя 4 года зажигательный балканский рок-н-ролл от автора музыки к фильмам Эмира Кустурицы снова заставит танцевать зрителей концертного зала Дзинтари от мала до велика.

Горан Брегович - самый известный в мире балканский музыкант и композитор, автор музыки ко многим фильмам Эмира Кустурицы.

Благодаря своему таланту, харизме и артистичности, Брегович привлекает слушателей со всего мира, - играя и ведя себя на сцене как бы небрежно, он демонстрирует публике неописуемую магию своей музыки, которая вызывает ассоциации с цыганским этносом, балканскими традициями и заставляет танцевать всех слушателей вне зависимости от возраста, статуса и национальности.

На концерте в «Дзинтари» воедино сольются зажигательные балканские и цыганские мелодии со звучанием духовых музыкальных инструментов, щедро «приправленные» современными басами и битами.





Уже на протяжении более 10 лет Горан Брегович дает от ста до ста пятидесяти концертов в год по всему миру со своим «Свадебно-похоронным оркестром» («Wedding and Funeral Orchestra»), исполняя традиционную балканскую, цыганскую, болгарскую музыку.



График концертов Горана Бреговича расписан на годы вперед. В Латвии исполнитель – редкий гость. Однако четыре года назад он уже выступал на 10-летнем юбилее фестиваля «Summertime – приглашает Инесса Галанте», вызвав овации и завоевав любовь юрмальских зрителей.

Выступление Бреговича на сцене концертного зала «Дзинтари» в рамках фестиваля Инессы Галанте в этом году доставит особую радость поклонникам творчества музыканта.

Эмоциональное выступление Бреговича не оставляет равнодушными ни одного слушателя, и эти положительные эмоции будут еще долго напоминать посетителям концерта о лете 2018 года в Юрмале.

Билеты на фестиваль «Summertime – приглашает Инесса Галанте» доступны в кассах Biļešu Paradīze по всей Латвии, а также на сайте www.bilesuparadize.lv.

Подробнее о программе фестиваля на сайте www.festivalsummertime.com.