Тони Момрель приглашает в Ригу на World Jazz Festival

20 лет назад друг уговорил молодого Тони Момреля записать несколько партий бэк-вокала в любительской студии на юге Лондона.

«Я общался с ребятами из хип-хоп группы, и пара человек знали, что я умею петь. Мне предложили как-то приехать спеть в студии и получить за это немного денег. Конечно, я согласился. Там я и встретил Глорию Эстефан», -

рассказал исполнитель.

Поп-звезде так понравился вокал Тони, что вскоре у него появились новые прибыльные предложения сессионной работы.

С этого времени музыкант выступает, записывает альбомы и гастролирует с самыми известными и лучшими артистами планеты.

Среди тех, с кем сотрудничал Тони — Уитни Хьюстон, Сэр Элтон Джон, группа «Take That», певица Шадэ.

Вот уже много лет Тони сотрудничает с группой «Incognito». Более 10 лет Тони Момрель гастролировал с группой, при этом являясь постоянным участником групп «Sade» и «Reel People». С 2014 года Тони выступает на лучших джазовых фестивалях мира с сольным проектом.

Билеты на фестиваль WorldJazzFestival 2018 доступны во всех кассах Biļešu Serviss.

Больше информации на официальном сайте фестиваля www.worldjazzfest.com.