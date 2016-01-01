Бейонсе и Джей Зи сняли клип в Лувре

Певица Бейонсе и рэпер Джей Зи выпустили совместный клип на песню «Apeshit». И неожиданно для публики объявили о выходе нового альбома Everything Is Love после концерта в Лондоне.

Певица Бейонсе и рэпер Джей Зи выпустили совместный клип на песню «Apeshit». Видео было снято в парижском Лувре. В одном из кадров супруги позируют около картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

Песня «Apeshit» вошла в совместный альбом супругов «Everything is Love», выпущенный дуэтом под псевдонимом The Carters (Картер — фамилия музыкантов).

Альбом, состоящий из девяти треков, пока доступен для прослушивания только на стриминг-сервисе Tidal, принадлежащем Джей Зи.

Предыдущий альбом Джей Зи «4:44» вышел в 2017 году. Последний студийный диск Бейонсе «Lemonade» датируется 2016 годом. В настоящее время пара находится в гастрольном туре On The Run II.