Елена Ваенга летом выступит в «Дзинтари»

Городской романс и фольклор, бардовская лирика и джаз, рок, фанк и соул… В музыке Ваенги, как в плавильном котле, смешалось множество стилей, чтобы образовать один – ее собственный, очень русский, то необузданный, то задушевный, но всегда подкупающе-искренний. 29 июня Елена Ваенга выступит в легендарном концертном зале «Дзинтари».

Она пишет песни с девяти лет – накопилось уже восемь сотен! Десять студийных альбомов издано.Завоеваны «Золотые граммофоны», премии «Песня года», «Шансон года», Piter FM…

Пианистка по первому образованию и актриса по второму, Елена Ваенга шла к вершине российского эстрадного олимпа путем нестандартным, из принципиальных соображений не вкладывая в медийную раскрутку ни копейки. Участвовала в концертах, спектаклях, конкурсах. Несколько лет предлагала радиостанциям свои записи («Иногда их брали, иногда нет»).

В конце концов ее самобытное дарование было оценено и «сверху» - радио «Шансон» бескорыстно пустило ее песни в эфир, - и «снизу»: публикой.

«Меня слушало пять человек, потом пятьдесят, потом пятьсот, теперь пять миллионов, если не двадцать пять миллионов.

На меня ничего с неба не свалилось. Я этого добилась сама – без пиарщиков и прочей дребедени!», говорит Елена. А

когда ее называют «королевой шансона», смеется: «Ничего страшного. Я, понимаетели, буду работать, а время все решит. Главное, чтобы мне самой нравилось то, что я делаю».

Она уже круглогодично гастролировала, когда ее наконец начали показывать по телевизору. Хотя никакие клипы Ваенги, даже самые роскошные, не смогут произвести на зрителя такого впечатления, как ее же живые выступления. Она этого и не скрывает:

«Для того, чтобы что-либо обо мне понять, надо просто сходить на мой концерт.Cамое важное для меня – это музыка. Здесь я настоящая. Это парадокс, потому что вроде бы в жизни человек должен быть настоящим, а на сцене он должен чуть-чуть играть. Но это я в жизни чуть-чуть играю, на сцене я самая что ни на есть настоящая, я вывернута наизнанку. Я пою то, о чем думаю».

В самом знаменитом зале Латвии – «Дзинтари» - Ваенга исполнит свои лучшие и новые песни. Какие именно, до последнего момента не будет знать никто. Даже музыканты группы. Даже сама Елена.

Каждый ее концерт – тотальная импровизация.

«Слава Богу, спасибо Ему, что дал мне дар - чувствовать, выходя на сцену, что реально людям в зале нужно. И не надо путать это с желанием угождать. Сейчас об этом много говорят: как угадать, что нужно народу. Стоп, секунду! Давайте не забывать - у меня свой народ. У меня реально свой слушатель.

Выхожу на сцену и уже на третьей-четвертой песне чувствую зал, понимаю, какие песни сегодня лучше всего спеть.

Но как это получается, не могу объяснить. Это абсолютно необъяснимые вещи. Чувствую, и всё тут», - говорит она.

Билеты можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze,www.bilesuparadize.lv.

