В Юрмале пройдет второй международный фестиваль музыки театра и кино «Jūras Pērle»

С 30 июля по 3 августа в Юрмале в к/з «Dzintari» пройдет музыкальное событие, которое соберет рекордное количество звезд - Второй международный фестиваль музыки театра и кино «Jūras Pērle». В этом году курорт посетит более 140 известных актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов, композиторов из России, Латвии, Литвы и других стран. Зрителей ждет пять незабываемых дней в кругу любимых артистов – концерты, спортивные игры на пляже, творческие встречи, вечеринки и многое другое.

Среди участников фестиваля: Регимантас Адомайтис, Вера Алентова, Ирина Алферова, Михаил Боярский, Наталья Белохвостикова, Анна Большова, Юозас Будрайтис, Игорь и Вадим Верники, Евгений Дога, Татьяна Догилева, Максим Дунаевский, Дмитрий Дюжев, Олеся Железняк, Ивар Калныньш, Гоша Куценко, Алексей Кортнев, Анна Ковальчук, Эвклид Кюрдзидис, Александр Лазарев, Валерия Ланская, Ирина Медведева, Владимир Меньшов, Людмила Максакова, Ирина Муравьева, Анастасия Немоялева, Светлана Немоляева, Юрий Николаев, Левон Оганезов, Валдис Пельш, Галина Польских, Леонид Серебренников, Сергей Степанченко, Борис Смолкин, Игорь Скляр, Семен Стругачев, Юрий Соломин, Валентина Талызина, Светлана Тома, Римас Туминас, Дмитрий Харатьян, Ева Шикульска, Алиса Фрейндлих и многие-многие другие звезды театра и кино.

«Юрмала и в былые времена объединяла людей разных национальностей из разных стран, и сегодня продолжает это успешно делать. Наша цель — обратить внимание на Юрмалу как на курорт, где проводятсяфестивали мирового уровня, -

говорит руководитель продюсерской фирмы Amber Way Илона Анна Кузнецова. - Мы не хотим сравнивать себя с Каннским фестивалем, но продвигать идею в этом направлении станем.

FOTO: Пресс-фото

Возрождение легенды «Jūras Pērle»продолжается: мы верим в то, что наша Юрмала с новым брендом «Jūras Pērle»станет ярким явлением в фестивальном мире музыки, театра и кино».

30 июля фестиваль откроет концерт, приуроченный к празднованию 70-летия знаменитой Рижской киностудии. В программе прозвучат песни и музыка из кинофильмов и мюзиклов, снятых в Риге и в павильонах легендарной киностудии. Зрителей ждет встреча с любимыми артистами из Латвии, Литвы и Эстонии.

Среди участников концерта: Раймонд Паулс, Юрис Жагарс, Резия Калныня, Арнис Лицитис, Мирдза Мартинсоне, Юрис Стренга, Владас Багдонас, Регимантас Адомайтис, Юозас Будрайтис, Владимир Качан, Валдис Пельш, Ромуальдас Раманаускас, Римас Туминас, Мансур Ташматов и другие.

31 июля фестивальный день будет посвящен театру. Зрители окунутся в мир музыки гениальных спектаклей таких театров, как Ленком, Ленсовет, ведущих латвийских театров и многих других.

В программе фрагменты из театральных постановок на музыку композиторов Алексея Рыбникова и Геннадия Гладкова. В одном из отделений концерта будут звучать песни Владимира Высоцкого, написанные им для кино в исполнении известных артистов. В программе вечера выступление Валентины Талызиной, Алисы Фрейндлих, Ирины Медведевой, Валерии Ланской и других.

1 августа зрителей ждет встреча с творчеством любимых режиссёров Леонида Гайдая и Георгия Данелия и музыкой, звучавшей в их легендарных кинотворениях. Все песни исполнят любимые актеры.

Зрители увидят на сцене Ирину Алферову, Анну Большову, Михаила Боярского, Игоря Верника, Дмитрия Дюжева и многих других артистов. Особым событием станет празднование юбилея Ивара Калныньша.

2 августа концерт будет посвящен фильмам и известным сериалам, снятым на киностудиях стран СНГ с участием артистов, игравших и певших в них.

В программе запланированы неожиданные актерские дуэты с участием Федора Добронравова, Олеси Железняк, Анны Ковальчук, Татьяны Кравченко, Гоши Куценко и других.

FOTO: Пресс-фото

3 августа заключительный день фестиваля будет представлен музыкой и песнями, украсившими мировые шедевры кино и мюзиклов. В этот день зрители увидят и услышат как всемирно известных композиторов, так и всенародно любимых артистов.

В концерте примут участие Максим Дунаевский, Сергей Захаров, Леонид Серебренников, Ирина Медведева, Игорь Ливанов, Валерия Ланская и многие другие.

Вечерняя программа каждого дня фестиваля продолжится на after-party в пляжном комплексеотдыхаX.O Beach Lounge & Club, где в более приватном формате будет возможность пообщаться с гостями фестиваля и послушать выступления известных музыкальных коллективов и артистов.

Страничка фестиваля на Facebook: https://www.facebook.com/events/170356867148483/

Билеты на фестиваль доступны в кассах Bilesuserviss и на сайтах www.bilesuserviss.lv и www.jurasperle.lv.