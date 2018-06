Рэпер XXXTentacion предрек свою смерть перед убийством

В ролике хип-хоп-исполнитель рассказывает, что если он умрет трагической смертью «из-за какого-нибудь дерьма», то хочет погибнуть, зная, что его малолетние поклонники поняли послание, которое рэпер нес в своей музыке.

«Если я умру или стану каким-нибудь жертвоприношением, то хочу убедиться, что моя жизнь принесла счастье по крайней мере пяти миллионам детей», — заявил Онфрой.

Last Instagram live from xxxtentacion before his untimely death 💔🙏🏾#XXXTentacion pic.twitter.com/J0LTuImoAK— BUXI (@BuxiLife) June 18, 2018