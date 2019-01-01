Официально подтверждено место проведения Евровидения 2019

Песенный конкурс в будущем году пройдет в Израиле. Информация появилась на фоне слухов о переносе проекта в Австрию.

Представители Европейского вещательного союза (EBU) объявили официально место проведения песенного конкурса Евровидение 2019. Международный проект пройдет в Израиле. Об этом пишет Eurovisionworld.

Официальная информация развеяла слухи о том, что конкурс перенесут в Австрию. Евровидение все же пройдет в стране победительницы Нетты Барзилай.

Также сообщается, что в штаб-квартире Европейского вещательного союза представители Евровидения и израильского общественного телерадиовещания KAN подвели итоги и начали подготовку к проведению конкурса в Израиле.

Известно, что съезд португальских и израильских команд состоялся в Женеве 18 июня. Однако о том, что мероприятие состоялось, стало известно только днем позднее.

Однако до настоящего момента под вопросом остается город проведения конкурса. Известно, что Израиль хотел проводить его в Иерусалиме, однако это решение оказалось спорным в связи с угрозой вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. В итоге в настоящее время рассматривают, помимо Иерусалима, варианты Тель-Авива, Хайфа и Эйлата.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса Галь Гадот отказалась вести Евровидение-2019 в Израиле.