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Задержан подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

meduza.io
XXXTentacion | Фото: AP/Scanpix

Власти штата Флорида объявили о задержании подозреваемого в причастности к убийству рэпера XXXTentacion.

По данным Miami Herald, задержанный — 22-летний Дедрик Уильямс. Два с половиной года назад он был приговорен за угон автомобиля к пятилетнему условному сроку.

Уильямс помещен под стражу по обвинению в убийстве первой степени, вождении автомобиля без прав и нарушении правил условного срока.

20-летний рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный как XXXTentacion, погиб 18 июня в Майами. Рэпер был обнаружен с тяжелым ранением в автомобиле, стоявшем возле автосалона Riva Motorsports. Спасти жизнь XXXTentacion врачам не удалось.

Полиция заявляла, что XXXTentacion стал жертвой вооруженного ограбления. На рэпера, по данным правоохранительных органов, напали двое чернокожих преступников. Один из них несколько раз выстрелил в XXXTentacion, после чего они забрали вещи из автомобиля рэпера и скрылись с места преступления.

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