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В Турции застрелили известную певицу Хаджер Тюлю

korrespondent.net
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Фото: Скриншот

Артистка стала жертвой стрельбы, которую устроил мужчина в ночном клубе. Также погиб владелец заведения.

В Турции была убита известная местная певица Хаджер Тюлю. Женщина погибла в результате стрельбы, которую устроил мужчина в ночном клубе. Об этом пишет The Daily Mail.

Помимо артистки смертельные ранения получил владелец заведения. Еще четверо пострадавших госпитализированы.

По информации издания, инцидент произошел в ночном клубе Medusa. Камерами видеонаблюдения был зафиксирован момент остановки автомобиля, а также появление стрелка.

Полиция нашла автомобиль, а также задержала нескольких подозреваемых. В настоящее время продолжается допрос. Что послужило причиной стрельбы, не сообщается.

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