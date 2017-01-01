Шведский музыкальный фестиваль навсегда отменили из-за изнасилований

Организаторы крупнейшего шведского музыкального фестиваля Bråvalla заявили, что после череды изнасилований, произошедших на мероприятии, его было решено отменить. Об этом сообщает американский портал Breitbart.

«Нам было очень грустно принимать подобное решение, но исходя из общей картины, мы не можем проводить этот фестиваль так, как нам бы этого хотелось», — заявил один из представителей организаторов Bråvalla.

При этом он отметил, что

сексуальные домогательства к женщинам — это «социальная проблема, а не проблема конкретного фестиваля».

В прошлом году на фестивале было зафиксировано 11 нападений с целью сексуального насилия, в трех случаях злоумышленники были арестованы. За год до этого около 40 девушек пожаловались на сексуальные домогательства со стороны мужчин, которых они назвали иностранцами.

Одна из пострадавших, 17-летняя Александра Ларссон заявила: «Скорее всего, они были мигрантами. Не хотелось бы об этом говорить, но это правда».

В 2017 году активистка Эмма Кнюкарре, известная своими феминистическими взглядами, заявила, что она планирует устроить музыкальный фестиваль, на который мужчинам вход будет воспрещен. Она также пообещала проводить это мероприятие ежегодно до тех пор, пока «мужчины не научатся себя вести», передает портал newsru.com.