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Лидер «Океана Эльзи» восстал против украинской власти

Lenta.ru
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Фото: скриншот instagram.com/okean__elzy

Вокалист группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук призвал молодых украинцев выступить против властей и политической системы в стране. Об этом музыкант заявил на выпускном вечере Украинской академии лидерства, видеозапись его обращения опубликована на YouTube.

«Система — это политики, которые управляют нами, система — это правила, которые установлены, к сожалению, не нами, но по ним мы сейчас вынуждены жить», — сказал Вакарчук.

По его словам, нынешний режим на Украине лучше всего характеризует слово «страх».

Он обратился к студентам с призывом бороться с нечестностью, безответственностью и коррупцией и выразил надежду на то, что они установят в стране новые ценности.

Вакарчук — активный сторонник Майдана — входит в пятерку самых высокооплачиваемых знаменитостей Украины.

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