Джаз этого лета: начинается фестиваль Rīgas Ritmi

Сегодня стартует фестиваль Rīgas Ritmi – один из ведущих музыкальных фестивалей Балтии в области джаза и world music. Откроется он бесплатным концертом на Origo Summer Stage в 17.00, в котором примут участие вокалист и барабанщик Грэгори Бойд (играет на стальных барабанах) и джазовое трио MACATS/HASSELBERG/MOFJELL.

27 июня во Дворце культуры ВЭФ пройдет концерт лондонской фолк группы Hejira (название переводится с арабского «путешествие в более желанное место»), сочетающей в музыке джаз и этно с элементами пост-рока и prog-ish и музыкальными традициями Эфиопии, Чили, Германии и Венгрии.

Во второй части вечера выступит виртуозный контрабасист и мультиинструменталист Адам Бен Езра (Adam Ben Ezra), хиты которого набрали более 10 миллионов просмотров на You Tube, сделав его звездой социальных сетей.

Услышать игру Адама Бен Езры вы сможете также 28 июня в Доме Конгрессов. В концерте примет участие биг-бэнд Латвийского радио и молодая, талантливая джазовая певица Шенел Джонс (Shenel Johns), за плечами которой - выступления со звездами джаза первой величины.

29 июня на сцену Дома Конгрессов поднимется пианист Альфредо Родригес (Alfredo Rodríguez), номинант на премию Grammy, мастер джазовой импровизации. Он выступит в составе трио — с электро-басистом и ударником. Дополнит программу вечера концерт вокально-инструментальной группы BEADY BELLE.

В тот же день 29 июня в концертном зале Зиедониса в Латвийской национальной библиотеке сыграют два молодых джазовых коллектива — трио MACATS/HASSELBERG/MOFJELL и трубач Verneri Pohjola с группой ÖVERDRIVEN, исполняющие экспериментальный джаз.

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