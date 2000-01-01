В Риге выступят Иванушки International, Дискотека Авария и t.A.T.u

28 сентября в «Арене Рига» пройдет фестиваль музыки 2000ых «Millennium Memories», на котором выступят такие группы, как «Дискотека Авария», «Иванушки International» и t.A.T.u.

Игорь Матвиенко хотел в своем новом проекте «Иванушки International» совместить лучшие традиции русской народной музыки, советской эстрады и популярные зарубежные танцевальные стили. За всю карьеру группы вышло восемь альбомов, которые собрали в двухтысячные сотни наград. В 2010 году группа «Иванушки International» отметила свое 15-летие.

«Я считаю, что мы не просто бойз-бэнд, а настоящий old-boys-band. Истерия вокруг нашей группы со временем переросла в народную любовь», -

говорит солист Андрей Григорьев-Аполлонов.

Поп-группе «Дискотека Авария» в 2018 году исполняется почти 30 лет. За свою историю коллектив из города Иваново выпустил семь студийных альбомов и получил множество музыкальных наград.

Группа является лауреатом множества премий и наград, в том числе премии Муз-ТВ, неоднократный обладатель Премии «Золотой Граммофон», дипломов «Песня года» , победителем в номинации Best Russian Act (Лучший Российский исполнитель) на церемонии MTV Europe Music Awards.

Лена Катина – российско-американская певица, экс-солистка поп-группы «Тату», в которой выступала вместе с Юлией Волковой 10 лет.

Далее продолжила сольную карьеру, переехав жить из Москвы в Лос-Анжелес.

Группа t.A.T.u всегда отличалась новаторством в музыкальных тенденциях, поэтому и в сольном творчестве Катина решила придерживаться этой традиции.

Билеты на фестиваль «Millennium Memories» доступны во всех кассах Biļešu Serviss.