Умер отец Майкла Джексона

Музыкальному продюсеру Джозефу Джексону было 89 лет. Он умер в окружении жены, детей и внуков.

Музыкальный менеджер Джозеф Джексон, отец певца Майкла Джексона, скончался в Лос-Анджелесе. Об этом в среду, 27 июня, сообщает TMZ.

Отмечается, что Джексону было 89 лет.

В июне его госпитализировали с терминальной стадией рака.

Он умер в окружении жены, детей и внуков.

К слову, в 2014 году Джозефа Джексона включили в Зал славы ритм-н-блюза. У него было десять детей. Все они, кроме умершего в младенчестве, стали профессиональными музыкантами.

Ранее сообщалось, что отец Майкла Джексона был госпитализирован со смертельным диагнозом. Вскоре Джозеф Джексон подтвердил слухи о своей скорой смерти.