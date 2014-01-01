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Умер отец Майкла Джексона

korrespondent.net
Джо Джексон | Фото: REUTERS/Scanpix

Музыкальному продюсеру Джозефу Джексону было 89 лет. Он умер в окружении жены, детей и внуков.

Музыкальный менеджер Джозеф Джексон, отец певца Майкла Джексона, скончался в Лос-Анджелесе. Об этом в среду, 27 июня, сообщает TMZ.

Отмечается, что Джексону было 89 лет.

В июне его госпитализировали с терминальной стадией рака.

Он умер в окружении жены, детей и внуков.

К слову, в 2014 году Джозефа Джексона включили в Зал славы ритм-н-блюза. У него было десять детей. Все они, кроме умершего в младенчестве, стали профессиональными музыкантами.

Ранее сообщалось, что отец Майкла Джексона был госпитализирован со смертельным диагнозом. Вскоре Джозеф Джексон подтвердил слухи о своей скорой смерти.

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