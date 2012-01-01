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К нам едет LP: 5 главных хитов одной из самых загадочных певиц последних лет

РусскийTVNET
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Фото: Скриншот

Уже завтра (2 июля) в замке Сигулды выступит одна из самых оригинальных современных исполнительниц инди и поп-музыки LP, полное имя Лаура Перголицци (Laura Pergolizzi). Европа познакомилась с LP только с выходом песни «Lost on you», хотя популярность в Америке пришла к ней уже в 2012 году, после выхода «Into The Wild». Послушайте 5 самых главных хитов обладательницы андрогинной внешности и умопомрачительных кудряшек, и познакомьтесь с ней поближе. Она вам точно понравится!

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