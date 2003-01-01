«Элина Гаранча и друзья»: концерт самых ярких звезд оперы

9 июля в «Дзинтари» пройдет один из самых ярких концертов лета — «Элина Гаранча и друзья». На сцену поднимутся звезды современной оперы: лучшее меццо-сопрано в истории Латвии Элина Гаранча, уроженка Санкт-Петербурга, сопрано Ольга Перетятько-Мариотти и украинский тенор Дмитро Попов. За дирижерским пультом — прославленный дирижер Карел Марк Шишон.

Солисты постоянно встречаются на лучших сценах мира — в театрах Лондона и Нью-Йорка, Вены и Парижа, Берлина и Мюнхена, и даже удивительно, что их первое совместное выступление состоится только сейчас, в Юрмале.

Для концерта дирижер Карел Марк Шишон выбрал произведения редкой красоты – арии, из-за которых слушатели готовы провести в театре целый вечер.

Это O mio babbino caro из «Джаннни Скикки» Пуччини, его же Che gelida manina из «Богемы» и Recondita armonia из «Тоски», фрагменты из опер Доницетти, Верди, Бизе и Масканьи, а также знаменитый «Цветочный дуэт» Делиба. Когда Гаранча и Перетятько исполняли его 14 июля 2014 года в Париже, им восторженно внимали миллионы телезрителей по всему миру и многотысячная толпа возле Эйфелевой башни!

Элина Гаранча получила мировую известность после первого же появления на Зальцбургском фестивале в 2003 году. Про такую карьеру говорят – «вертикальный взлет». Прославленный лейбл Deutsche Grammophon за 10 лет выпустил семь сольных альбомов Элины, причем три из них получили главную награду звукозаписывающей индустрии Германии — ECHO Klassik Award. Элина была дважды награждена Большим музыкальным призом Латвии.

Нью-Йорк и Милан, Вена и Париж, Берлин и Лондон, Мюнхен и Барселона – ни один город не устоял ее перед ее божественным голосом и невероятной сценической притягательностью.

Сопрано Ольга Перетятько-Мариотти FOTO: Пресс-фото

Ольга Перетятько-Мариотти сделала первые шаги в профессии в Германии. Именно там она получила высшее образование, первый артистический опыт и первые ангажементы в знаменитых театрах Deutsche Oper Berlin, Komische Oper и Гамбургская опера.

Сейчас Перетятько — одни из наиболее востребованных певиц мировой сцены.

Staatsoper Unter den Linden, The Metropolitan Opera, Teatro Comunale di Bologna, Opéra de Lausanne, New National Theatre Tokyo, Bayerische Staatsoper, Wiener Staatsoper наперебой предлагают Ольге главные партии. На сцену «Дзинтари» красавица-примадонна выйдет впервые.

Дмитро Попов уже в 23 года стал заслуженным артистом Украины – самым молодым в истории страны. Международная карьера тенора развивалась столь же стремительно. Лауреат конкурса Пласидо Доминго Operalia в Париже (2007) выступает в лучших музыкальных театрах планеты. Ему рукоплескали Королевские оперы Лондона, Мадрида и Турина, Метрополитен-опера и Deutsche Oper Berlin, Мариинский и Большой театры, Венская и Баварская государственные оперы, Париж и Женева, Лион и Гамбур.

Тенор Дмитро Попов FOTO: Пресс-фото

В Латвии Дмитро — всегда желанный гость.

Наши слушатели знают обладателя фантастически красивого голоса по главным партиям в спектаклях ЛНО «Любовный напиток», «Русалка», «Евгений Онегин», «Риголетто», «Мадам Баттерфляй» и «Богема».

Карел Марк Шишон, главный дирижер Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern и офицер ордена Британской империи, покоряет публику изумительной музыкальностью и темпераментом. Маэстро выступает с лучшими оркестрами мира. Нашим слушателям повезло: несколько сезонов подряд (2009-2012) этот талантливый англичанин возглавлял Латвийский Национальный симфонический оркестр.

Концерт «Элина Гаранча и друзья» включен в официальную культурную программу празднования 100-летия провозглашения Латвийской республики

Билеты можно приобрести в сети Biļešu Paradīze ww.bilesuparadize.lv, а также в кассах концертного зала «Дзинтари».