Посмотрите! «Prāta vētra» выпустила новый видеоклип

Латвийская рок-группа «Prāta vētra» выпустила клип на песню «Ogles» (Угли) с нового альбома «Par to zēnu, kas sit skārda bungas». Вся наша жизнь - цирк, так можно резюмировать смысл ролика.

«Друзья, с которыми мы говорили о новом альбоме, отмечали, что песня «Ogles» нам особенно удалась. И во время записи было ощущение, что это нечто большее, чем обычная композиция. Youtube, Spotify и другие платформы также подвердили, что «Ogles» - самая популярная песня с нового альбома», - объяснил свой выбор лидер группы Ренарс Кауперс.

Режиссером клипа стал Айвар Чивжелис, он же PapaČi.

«Это обычная история из повседневной жизни, но ее можно назвать и символической. Девочка из игры «Цирк» знакомится с мальчиком. Девочка очень хорошо ориентируется в этой игре, которую называет жизнью, а у мальчика получается хуже. Он поднимается по лестницам наверх, падает вниз, возвращается к началу и пробует еще... А участники группы предстают в клипе как посланники судьбы, бросая кости, они определяют жизнь персонажей. Потому что жизнь - есть цирк, и цирк есть жизнь», - говорит режиссер.

У песни «Ogles» есть также английская версия «Nothing lasts forever» и русская версия «Контакты».

21 июля стартует турне «Prāta vētra» по городам Латвии. 21 июля группа выступит в Елгаве, 28 июля - в Вилмиере, 3 августа - в Вентспилсе, 11 августа - в Даугавпилсе и 17 августа в Риге на Большой эстраде Межапарка.