Сегодня в Сигулде A-ha сыграет акустический концерт

Норвежцы едут в Латвию в рамках мирового турне в поддержку акустического альбома «Summer Solstice», выпущенного в серии MTV unplugged в прошлом году. Но на концерте будет звучать не только акустика. На разогреве у A-ha выступит легендарная латвийская группа Zodiac, диски которой в СССР продавались милионными тиражами.

35 лет на сцене – за это время норвежская группа A-ha успела стать самой экспортируемой группой Норвегии, завоевать сердца миллионов поклонников по всему миру, дать тысячи концертов (в том числе и в Латвии) и даже навсегда попрощаться со своими поклонниками... Но настоящей любви к музыки так просто сказать «стоп» невозможно. Поэтому ветераны синти-попа остаются в строю до сих пор.

A-ha возвращается к слушателям с альбомом о любви, записанным в нетипичной для адептов синтипопа акустической версии.

Альбом «Summer Solstice» (Летний солнцеворот) записывался летом прошлого года в маленьком концертном зале на острове западного побережья Норвегии, где присутствовало всего 250 зрителей. Публике было строго запрещено проносить любые звукозаписывающие устройства, в том числе мобильные телефоны. Альбом получил положительные отзывы и от музыкальных критиков, и от слушателей и стал седьмым альбомом A-ha, который вошел в Британский топ 10.

FOTO: пресс-фото

Лидер A-ha, вокалист Мортен Харкет признался, что работа над акустическим альбомом сплотила группу и возродила ее. "Мы осознаем, почему мы вместе и понимаем друг друга как никогда раньше».

Гитарист и автор песен Пол Воктор-Савой считает, что альбом «Summer Solstice» стал новой вехой в творчестве A-ha: «В какой-то мере это было возвращение к нашим истокам, к тому, как мы работали много лет назад. Мы так долго работали над песнями, что они попали в своего рода смирительные рубашки. Некоторые поп-аранжировки отвлекали слушателей от текстов, от их смысла. И теперь, когда они звучат в новых акустических аранжировках, происходит обратное, они словно вовлекают публику прислушиваться буквально к каждому слову».

Мировое турне 2018 года стартовало в июне в Великобритании, затем последовали концерты в континентальной Европе, на очереди - США и Латинская Америка. Планируется, что в рамках турне A-ha даст по меньшей мере 60 концертов.

Впервые на концертах A-ha будут чередовать динамичное электронное звучание с акустическим исполнением. В акустике прозвучат и самые известные хиты группы.

В общем, это лето принесет незабываемые моменты и самим музыкантам, и поклонникам группы. Поэтому всем, кто неравнодушен к творчеству A-ha, посетить концерт в Сигулде стоит обязательно. Тем более, что слушать хиты A-ha в романтичных руинах Сигулдского замка под открытом небом - двойное удовольствие.

Билеты доступны в сети Biļešu Serviss и на www.bilesuserviss.lv.

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