В рамках фестиваля «Jūras Pērle» с размахом отметят юбилей Рижской киностудии

Рижская киностудия – необыкновенное место, благодаря которому увидело свет множество картин, вошедших в золотой фонд латвийского и советского кинематографа. В этом году легендарная киностудия отмечает 70-летний юбилей. 30 июля Второй международный фестиваль музыки театра и кино «Jūras Pērle» в к/з «Dzintari» откроется торжественным концертом, приуроченным к празднованию этого события.

В программе прозвучат песни и музыка из кинофильмов и мюзиклов, снятых в Риге и в павильонах легендарной киностудии. Зрителей ждет встреча с любимыми артистами из Латвии, Литвы, Эстонии и России.

Фильмы, цитаты из которых мы храним в сердце, песни, уже давно ставшие родными - именно на Рижской киностудии создавались неповторимые сюжеты – от эксцентричных комедий до первых остросюжетных детективов.

Здесь работали такие режиссеры, как Янис Стрейч — автор шестнадцати картин, в числе которых «Мой друг — человек несерьезный», «Лимузин цвета белой ночи», «Помнить или забыть», «Чужие страсти».

Здесь снимался легендарный «Театр» с Вией Артмане и Иваром Калныньшем и телехит середины 1980-х сериал «Долгая дорога в дюнах».

Снимал здесь свои картины и Алоиз Бренч — самый известный кинорежиссер-детективщик, единственный в СССР, кто делал фильмы про «запретную западную жизнь»: «Мираж», «Двойной капкан», «Шах королеве бриллиантов».

Список легендарных фильмов, снятых на Рижской киностудии можно перечислять долго.

Нельзя не упомянуть киноленты: «Три плюс два», «Ранняя ржавчина», «Соната над озером», «Ноктюрн», «Слуги дьявола» и «Слуги дьявола на чертовой мельнице», «Лимузин цвета белой ночи» и многие другие любимые фильмы.

На Рижской киностудии работали: Регина Разума, Ивар Калныньш, ЛилитаОзолиня, Алвис Херманис, Мирдза Мартинсоне, Янис Паукштелло, Эсмералда Эрмале, Петерис Гаудиньш, Гундарс Аболиньш, Рихард Белте, Улдис Ваздикс, Улдис Лиелдидж, а музыку для многих культовых картин писал самый знаменитый и любимый латвийский композитор – маэстро Раймонд Паулс.

В программе вечера,посвященного 70-летнему юбилею Рижской киностудии, гости смогут вновь услышать песни и музыку из кинофильмов и мюзиклов, снятых в легендарной студиии встретиться с любимыми артистами. В концерте примут участие: Раймонд Паулс, Янис Стрейч, Андрейс и Юрис Жагарс, Арнис Лицитис, Мирдза Мартинсоне, Юрис Стренга, Владас Багдонас, Андрис Берзиньш, Регимантас Адомайтис, Юозас Будрайтис, Владимир Качан, Лилита Озолиня, Янис Паукштелло, Валдис Пельш, Ромуальдас Раманаускас и многие другие.

Международный фестиваль музыки театра и кино «Jūras Pērle» пройдет с 30 июля по 3 августа в Юрмале, в к/з «Дзинтари».

В этом году курорт посетит более 100 известных актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов, композиторов изЛатвии,России, Латвии, Литвы и других стран.

Зрителей ждет пять незабываемых дней в кругу любимых артистов – концерты, спортивные игры на пляже, творческие встречи, вечеринки и многое другое.

Среди участников фестиваля: Регимантас Адомайтис, Вера Алентова, Ирина Алферова, Михаил Боярский, Анна Большова, Юозас Будрайтис, Игорь и Вадим Верники, Евгений Дога, Татьяна Догилева, Максим Дунаевский, Дмитрий Дюжев, Олеся Железняк, Ивар Калныньш, Гоша Куценко, Алексей Кортнев, Анна Ковальчук, Эвклид Кюрдзидис, Александр Лазарев, Валерия Ланская, Ирина Медведева, Владимир Меньшов, Людмила Максакова, Ирина Муравьева, Анастасия Немоялева, Светлана Немоляева, Юрий Николаев, Левон Оганезов, Валдис Пельш, Галина Польских, Леонид Серебренников, Сергей Степанченко, Игорь Скляр, Семен Стругачев, Валентина Талызина, Светлана Тома, Дмитрий Харатьян, Ева Шикульска, Алиса Фрейндлих и многие-многие другие звезды театра и кино.

Билеты доступны в сети Biļešu Serviss на сайте bilesuserviss.lv.