Аркадий Укупник: «Мы хотим подать джаз в привлекательной обертке»

Музыкант и продюсер Аркадий Укупник уже 14 лет живет на две страны и Латвию считает своим вторым домом. В телефонном интервью Русскому TVNET он рассказал о том, как развивается его музыкальная карьера и как ему живется в Юрмале и познакомил нас с хедлайнерами юбилейного фестиваля World Jazz Festival, который организует в Риге вместе с саксофонистом Игорем Бутманом.

Аркадий, почему в последнее время вы редко выходите на сцену как исполнитель?

Моя сценическая карьера замерла на некой точке, это происходит со всеми - рано или поздно на эстраде на смену одним героям приходят другие. И хотя в последние годы я выпустил клипы на песни «Семечки» и «Баллада о новом паспорте», я прекрасно понимаю, что давно уже нахожусь в формате «легенды ретро». В последние 10 лет я пишу музыку для кино и работаю как саундпродюсер звукового оформления фильмов. Но, если меня приглашают выступить, я с удовольствием соглашаюсь.

Мне интересно существовать в разных ипостасях и открывать новые возможности - это не дает заскучать.

Где вы с семьей сейчас проводите больше времени - в Латвии, или в России?

Лето мы проводим в Юрмале, наездами бываем здесь и зимой. Но большую часть времени живем в России.

FOTO: LETA/Sputnik

Насколько вы вовлечены в латвийскую жизнь?

Достаточно сильно. В культурную жизнь во всяком случае. Посещаем с женой и дочкой концерты в Риге и в Юрмале, бываем в Рижском драматическом русском театре, в Национальной опере, в Театре Дайлес.

Мы с семьей уже обросли в Латвии друзьями и знакомыми - общаемся и с латышами, и с русскими - с местными, и с теми, кто приезжают сюда из России.

Латышский язык вы уже выучили?

Я знаю некоторые слова, но специально учить язык времени не хватает. Хотя, как музыканту на слух мне латышский язык очень нравится, у него красивая своеобразная мелодика.

Как поживает ваша дочка София? Скоро пойдет в школу?

В этом году пойдет. Соне было всего 10 дней, когда мы привезли ее в Юрмалу и для нее Латвия — второй дом. По-латышски она не говорит, но поприветствовать и попрощаться на нем может.

Не планируете ли вы принять участие в фестивале Лаймы Вайкуле?

Нет, в прошлый раз я участвовал, а в этом году приглашены другие артисты.

А с Аллой Пугачевой общались, когда она отдыхала в Юрмале в прошлом году? В свое время она сыграла важную роль в вашей карьере.

Мы с Аллой знакомы достаточно близко, конечно, мы общались, встречаясь на разных мероприятиях. Но в гостях у нее на вилле Марта я не бывал.

FOTO: Leta/ Эдийс Паленс

Фестиваль World Jazz Festival, организатором которого вы являетесь, в этом году отмечает 5-летие. В Латвии он весьма популярен, а как за рубежом?

В России мы его специально не рекламируем, его там и так уже знают. А в Европе продвигаем, и это дает свои плоды.

Европейский зритель, привыкший ездить по джазовым фестивалям, которые проходят в разных странах, оценил и полюбил наш фестиваль.

Мы это видим по географии покупок билетов. Приезжают зрители из Америки, Германии, Израиля.

Меняется ли концепция фестиваля?

Мы продолжаем вектор, заданный еще на первом фестивале: приглашаем настоящих легенд джаза, создаем роскошную праздничную обстановку.

Это касается и мест, где проходит фестиваль, и самих шоу - создания интересной сценографии, специального видеоряда для каждого артиста - все это, вместе с Ригой, ее неповторимой архитектурой Старого города, придает фестивалю эксклюзивность. Создавая такую «привлекательную обертку» мы очень хотим привлечь ту часть публики, которая не очень разбирается в джазе, но привыкла ходить на эстрадные мероприятия.

Думаю, нам это удалось — с каждым годом у нас продается на 10-15 % больше билетов. Телеверсии концертов показывают на латвийских и российских каналах.

Чем юбилейный фестиваль будет отличаться от предыдущих?

Он продлится три дня, а не два, как раньше. В этом году у нас появится новая площадка — зал Дома конгрессов, мы устанавливаем там свою фирменную декорацию и гарантируем, что звук, свет и видеоряд будут на самом высоком уровне.

Чем в этом году порадует программа фестиваля?

Откроется фестиваль 26 июля в 15.00 грандиозным парадом всех участников в новом месте - на площади у церкви Св. Петра, устроим там веселое демократичное шоу со флэшмобами, танцами, музыкой. Выступят Игорь Бутман, наша любимая латвийская группа «Big Al and the Jokers», «Уральский диксиленд» и эстонская группа Trump Conception. Вечером в Splendid Palace выступит легенда польского джаза Анна-Мария Йопек и экс-солист группы «Инкогнито» Тони Момрелль, Игорь Бутман и пианист Олег Аккуратов. На следующий день в Доме конгрессов даст концерт знаменитая саксофонистка и певица Кэнди Далфер. В финальный день на сцену выйдет легендарный Мишель Легран, который выступит не только со своим трио, но и с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана.