Участник «Морального кодекса» госпитализирован с инфарктом

Гитарист и автор песне российской рок-группы «Моральный кодекс» Николай Девлет-Кильдеев госпитализирован с инфарктом. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на администратора музыкального коллектива Ирину.

«С ним всё сейчас нормально, у него стабильное состояние, он переведён из реанимации в палату», — цитирует администратора телеканал «360».

По ее словам, 56-летнему музыканту сделали операцию. О его состоянии не сообщается.

Группа «Моральный кодекс» была основана в 1989 году. Группа добилась популярности в России и признания высокого качества своей музыки за рубежом. «Моральный кодекс» выступал на больших концертах наравне с такими мировыми звёздами, как Deep Purple, ZZ Top, Status Quo, Bjork, Аланис Мориссетт, HIM, Apocalyptica и другими.