Четверг, 5 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

Участник «Морального кодекса» госпитализирован с инфарктом

Русский TVNET
Н.Девлет-Кильдеев | Фото: Кадр youtube.com

Гитарист и автор песне российской рок-группы «Моральный кодекс» Николай Девлет-Кильдеев госпитализирован с инфарктом. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на администратора музыкального коллектива Ирину.

«С ним всё сейчас нормально, у него стабильное состояние, он переведён из реанимации в палату», — цитирует администратора телеканал «360».

По ее словам, 56-летнему музыканту сделали операцию. О его состоянии не сообщается.

Группа «Моральный кодекс» была основана в 1989 году. Группа добилась популярности в России и признания высокого качества своей музыки за рубежом. «Моральный кодекс» выступал на больших концертах наравне с такими мировыми звёздами, как Deep Purple, ZZ Top, Status Quo, Bjork, Аланис Мориссетт, HIM, Apocalyptica и другими.

0 Комментарии