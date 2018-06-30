Убийство XXXTentacion: выдан ордер на арест «заинтересованного лица»

Власти Южной Флориды хотят допросить 22-летнего мужчину, которого считают «заинтересованным лицом» в рамках дела о покушении на восходящую звезду рэп-музыки XXXTentacion. Об этом сообщает Billboard.

Представитель местного отделения полиции заявила, что детективы разыскивают некоего Роберта Аллена. Они желают спросить у него, что он знает о смерти рэпера. Сообщается, что Аллена также разыскивают за нарушение, связанное с хранением синтетических наркотиков.

XXXTentacion, чье настоящее имя — Янсе Двейн Онфрой, был застрелен 18 июня. Внедорожник заблокировал спортивную машину рэпера на выезде из мотосалона, после чего двое преступников в масках открыли огонь по музыканту.

Предполагаемые мотивы нападения — ограбление.

Ранее мать убитого поделилась в соцсетях фотографией построенного для него склепа. Под снимком она написала: «Мой ангел-хранитель».