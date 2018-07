Чарли Шин снялся в скандальном клипе Lil Pump

Текст песни Drug addicts повествует о постоянном употреблении наркотиков с раннего возраста. В ней, в частности, отмечается, что «так проживается хорошая жизнь».

О своем участии в клипе сообщил в Twitter и сам Шин, разместив в микроблоге фотографию с 17-летним рэпером. «Эй, Lil Pump. В какой день ты хочешь взорвать интернет?», — написал актер.

Hey @lilpump,



what day

did you

want to

break

the internet?



©️ pic.twitter.com/5TCUvUn5nV— Charlie Sheen (@charliesheen) July 3, 2018