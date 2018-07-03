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Чарли Шин снялся в скандальном клипе Lil Pump

Русский TVNET
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Фото: Youtube

Американский актер Чарли Шин снялся в новом клипе рэпера Lil Pump про наркозависимых. Артист исполнил роль врача, который ходит по палатам и употребляет наркотики вместе с пациентами.

Текст песни Drug addicts повествует о постоянном употреблении наркотиков с раннего возраста. В ней, в частности, отмечается, что «так проживается хорошая жизнь».

О своем участии в клипе сообщил в Twitter и сам Шин, разместив в микроблоге фотографию с 17-летним рэпером. «Эй, Lil Pump. В какой день ты хочешь взорвать интернет?», — написал актер.

Lil Pump стал популярен в 2017 году благодаря хиту Gucci Gang. Общее количество прослушиваний песен на различных интернет-платформах превысило 2 миллиарда.

О желании видеть Шина в своем клипе рэпер заявил еще в мае, однако многие поклонники не поверили, что актер даст согласие в съемках видеоряда к столь скандальному треку. Шин, имевший множество зависимостей, борется с ними до сих пор.

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